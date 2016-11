Nach RTL-Aus: Hans Meiser wünscht sich TV-Comeback

Nach dem Ende seiner TV-Karriere bei RTL, für das er mit "Notruf" und seiner Talkshow als Aushängeschild fungierte, will TV-Moderator Hans Meiser nun mit einer eigenen Sendung zurück ins Fernsehen.



Jahrelang war er eines der TV-Gesichter im deutschen Fernsehen und das Aushängeschild seines Haussenders RTL: "Notruf", eine eigene Talkshow und vieles mehr. Das Ende bei RTL kam nach 26 Jahren dann für Hans Meiser abrupt. "RTL hat mich damals abgeschossen wie eine Wildsau in der Morgensonne", kommentierte Meiser im Interview mit der Fernsehzeitschrift "Auf einen Blick" seinen Abgang bei dem Kölner Sender. Inzwischen ist der 70-Jährige nur noch selten im Fernsehen zu sehen, dabei kann er sich ein TV-Comeback durchaus vorstellen.