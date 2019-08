Nach der Sommerpause geht's mit dem 1100. "Tatort" weiter

30 Jahre Lena Odenthal und noch zweimal Münster bis Silvester: Nach neun Wochen ist die Sommerpause bei den "Tatort"-Erstausstrahlungen vorbei. Ein Überblick, was bei den Teams passiert.



Am Sonntag geht es nach der neunwöchigen Sommerpause beim "Tatort" wieder los. Der Dresden-Krimi "Nemesis" ist der 1100. Fall der Reihe, die es seit 1970 gibt. Was bei Deutschlands beliebtestem TV-Format zu erwarten ist - ein Überblick nach Teams:



- Winkler, Gorniak und Schnabel (DRESDEN): In "Nemesis" (18. August, 20.15 Uhr) wird ein Dresdner Szenegastronom erschossen, es scheint um organisierte Kriminalität zu gehen. Für Cornelia Gröschel ist es der zweite Fall als Leonie Winkler im sächsischen MDR-Team an der Seite von Karin Hanczewski und Martin Brambach.



- Janneke und Brix (FRANKFURT): Zuerst ist der Fall "Falscher Hase" zu sehen (1. September) - laut HR eine Gaunerkomödie und Liebesgeschichte. Im April dann - zum ersten Todestag von Hannelore Elsner - tritt die Filmdiva noch einmal auf. Sie spielte kurz vor ihrem Tod eine ehemalige Kommissarin, die den von Margarita Broich und Wolfram Koch gespielten Ermittlern bei der Aufklärung eines Mordes helfen soll. Der Film heißt "Die Guten und die Bösen".