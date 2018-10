Nächstes Jahr gibt es wieder "Privatkonzerte" auf DW und MDR

Die Deutsche Welle (DW) und der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) setzen die gemeinsame Talk- und Musikreihe "Privatkonzert" fort. Ab Mitte Oktober werden zehn neue Folgen plus ein "Best of" produziert.



Neben Wigald Boning, der in der ersten Staffel an der Seite von Kim Fischer die Sendung moderierte, wird nun Stephanie Stumph an seiner Seite sitzen. Beide werden in der Sendung auch selbst als Musiker aktiv sein.