Naidoo: Bedenkliche Reaktion auf bedenkliche Texte

Der Aufschrei über Xavier Naidoos Texte ist laut, kommt aber spät. Naidoos Texte und Meinungsäußerungen sind nicht erst seit den Zeiten von "Pegida" und "Reichsbürgerbewegung" kontrovers bis grenzwertig. Aber seine Lieder waren auch Hits und so lange sie populär genug waren scheinbar auch nicht diskussionswürdig.



Xavier Naidoo stand lange Zeit für Erfolg. In den vergangenen zwanzig Jahren zeichnete er sich verantwortlich für viele Hits, egal ob mit seiner Band Söhne Mannheims oder als Solo-Künstler. Zwischen den Zeilen und selten in den Single-Auskopplungen, eher in den nicht so bekannten Stücken und in Interviews, konnte man aber seit je her teilweise sehr kontroverse Äußerungen lesen und hören.