Xavier Naidoo singt künftig bei Sky 1

Sky ist auf der Suche nach frischen Inhalten für seinen neuen Unterhaltungssender Sky 1 fündig geworden. Ab Februar wird Sänger Xavier Naidoo, zuletzt für Vox aktiv, eine eigene Musikshow erhalten.



Mit Sky 1 will Sky Deutschland seinen Kunden einen Sender für pures Entertainment bieten. Neben eingekauften Shows setzt der Pay-TV-Anbieter auch auf zahlreiche exklusive Eigenproduktionen wie "Masterchef" sowie Serien wie "Der Tunnel". Diese Schiene soll 2017 weiter ausgebaut werden, für ein weiteres Format konnte Sky nun ein prominentes Gesicht verpflichten: Ab Februar wird Xavier Naidoo ein eigenes Format erhalten.