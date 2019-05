National Geographic feiert "50 Jahre Mondlandung"

Mit einer drei-wöchigen Sonderprogrammierung zelebriert National Geographic das Jubiläum von 1969. Damals betrat mit Neil Armstrong zum ersten Mal ein Mensch, unterstützt durch die Arbeit Tausender Ingenieure und Techniker aller Fachrichtungen und Länder, den Mond.



Am 21. Juli 1969 setzte erstmals ein Mensch einen Fuß auf den Mond. Dieses weltbewegende Ereignis jährt sich in diesem Jahr zum fünfzigsten Mal. Aus diesem Anlass plant National Geographic eine Sonderprogrammierung mit dem Titel "50 Jahre Mondlandung".