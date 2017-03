Nazi-Vergleiche: Deutsche Welle weist ägyptische Berichte zurück

In den aktuellen politischen Debatten kommen wieder verstärkt Vergleiche mit nationalsozialistischen Methoden im Vergleich mit deutschen Medien zum tragen. Nach der Türkei gibt es auch aus Ägypten diese Vorwürfe gegen die Deutsche Welle, die diese jedoch zurückweist.



Die Deutsche Welle hat Berichte einer ägyptischen Tageszeitung über ihre angeblichen Nazi-Methoden und eine Zusammenarbeit des Senders mit Geheimdiensten zurückgewiesen. "Nazi-Vergleiche sind grundsätzlich dumm und in diesem Fall genauso absurd wie der Rest der Geschichte", sagte DW-Intendant Peter Limbourg am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Der Sender arbeite unabhängig und genieße weltweit große Glaubwürdigkeit.