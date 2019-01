NetCologne startet Umstellung auf digitale TV-Versorgung

Im Laufe des Januars stellen NetCologne und NetAachen ihre Fernseh-Versorgung um und speisen TV-Signale nur noch in digitaler Form ein.



Analoge Sender können ab diesem Zeitpunkt in den rund 265.000 TV-Haushalten im Raum Köln, Bonn, Leverkusen, Aachen, Düren, Düsseldorf, Remscheid und Neuss nicht mehr empfangen werden. Die Umstellung erfolgte in zwei Schritten: Am 9. Januar werden zunächst die analogen Signale im Raum Düsseldorf/ Neuss abgeschaltet. Ab 30. Januar folgt der Raum Köln, Bonn, Leverkusen, Remscheid, Aachen und Düren.