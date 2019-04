Netflix erhöht die Preise in Deutschland

Nachdem Netflix bereits angekündigt hat, die Preise in den USA ab Mai um 2 Dollar je Monat anzuheben, wird es auch in Deutschland Preiserhöhungen geben.



In Deutschland werden zwei der drei Abo-Varianten teurer, nur das Basis-Abo wird nicht erhöht werden. Hier zahlen die Nutzer weiter 7,99 Euro im Monat.