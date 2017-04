Netflix kommt über Umweg nach China

Netflix hat es geschafft einen Fuß auf den chinesischen Markt zu bekommen, allerdings ohne selbst dabei zu sein.



Netflix hatte alles versucht, bekam aber keine Lizenz der staatlichen Behörden in China, um seinen Streamingdienst im Reich der Mitte starten zu können. Deshalb ist der Streamingdienst aus den USA jetzt eine Kooperation mit dem lokalen Anbieter iQiyi eingegangen. Dahinter steckt der Internetkonzern Baidu. Er wird einige Netflix-Eigenproduktionen ins Programm nehmen, sagte Netflix-Manager Robert Roy dem Branchenblatt "Hollywood Reporter" am Dienstag.