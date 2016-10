Netflix startet neue Serie mit Kiefer Sutherland

Mit "Designated Survivor" kommt eine der spannendsten US-Serien nach Deutschland. Hierzulande hat Netflix sich die Recht gesichert und schon einen Sendetermin bekannt gegeben.



Kiefer Sutherland ist zurück. Der Schauspieler, der vor allem in seiner Rolle als Jack Bauer in der Serie "24" große Erfolge feierte, spielt die Hauptrolle in einer packenden US-Serie. Seit Mitte Dezember wird das vielbeachtete Projekt "Designated Survivor" beim US-Sender ABC ausgestrahlt.