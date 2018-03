Netflix und Sky tun sich zusammen

Paukenschlag! Zuerst in Großbritannien und Irland und später auch in Deutschland werden bald Netflix-Serien und -Filme teil des Sky-Angebots sein.



Netflix ist dieser Tage in aller Munde: Weltweit wegen eines Gewinnspiels um ein lebenslanges Abonnement, hierzulande zuletzt aufgrund der Integration in Vodafones GigaTV und nun auch in Irland und Großbritannien. Dort werden noch dieses Jahr die ersten Filme und Serien des Streamingdienstes auch über Sky angeboten. Doch es wird nicht nur bei den britischen Inseln bleiben, wie zuerst der "Spiegel" unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Reuters berichtete.