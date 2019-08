Neue ARD-Talkshow am Dienstag heißt "Hier spricht Berlin

Ein "Talk am Dienstag" startet am 24. September auf einem neuen Sendeplatz im Ersten.



Dort kommen dann abwechselnd die aus den Dritten bekannten Freitagsformate "NDR Talk Show" mit Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt, der "Kölner Treff" (WDR) mit Bettina Böttinger sowie "3nach9" mit Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo (Radio Bremen).