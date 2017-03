Neue App: Apple stellt Clips vor

Clips nennt sich die neue App von Apple, mit der schnell und einfach hochwertige Videos auf iPhone und iPad entstehen sollen und die in ihrer Bedienung stark an Snapchat erinnert.



Das Internet lebt von Videos. Um seinen Nutzer die Erstellung von Videos noch einfacher zu gestalten, hat Apple nun die neue App Clips vorgestellt. Mit Clips soll es schnell und einfach möglich sein, auf unterhaltsame Weise ausdrucksstarke Videos auf iPhone und iPad zu generieren, so das Unternehmen. Auch das Teilen per Nachricht, auf Instagram, Facebook oder weiteren Netzwerken soll durch die App ermöglicht werden.