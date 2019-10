Neue MagentaTV-Serien für 2020 angekündigt

Bei MagentaTV werden im nächsten Jahr zwei weitere, von eigener Seite mit produzierte Serien an den Start gehen. Neben der Drama-Serie "Wild Republic" wird auch noch ein Science-Fiction-Drama mit dem Arbeitstitel "Children of Mars" verwirklicht.



Ende 2020 soll "Wild Republic" Weltpremiere feiern. Es ist eine Koproduktion mit Arte, WDR, SWR und One. Die achtteilige Serie handelt von einer Gruppe junger Straftäter, die an einem Resozialisierungsprogramm teilnimmt und nach einem Mord in die Berge flüchtet. Dort gründet die Gruppe ihren eigenen Staat.