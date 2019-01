Neue ProSieben-Serie von und mit Klaas Heufer-Umlauf

Sei dem 14. Januar laufen die Dreharbeiten für die neue Serie von und mit Klaas Heufer-Umlauf unter dem Arbeitstitel "Check Check" in Berlin und Kassel.



Die Serie wird in Zusammenarbeit von ProSieben und 7TV - dem Streamingdienst von ProSiebenSat.1 und Discovery - realisiert. Die Firmen setzen dabei vor allem auf den Faktor "Klaas" als Zugpferd.