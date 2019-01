Neue Receiver-Generation von Anadol und AX

Die Nachfrage nach UHD-Empfangsequipment steigt konstant. Auch die Marke Anadol startet mit zwei neuen Set-Top-Boxen 2019 durch. Der Eco 4K UHD ist dabei allerdings kein komplett neuer Receiver, sondern die bekannte 4K-Einstiegsbox mit neuer Technik. Aufgrund der stets am Markt stattfindenden Chipoptimierung kommen fortan neue DDR4-Speichermodule anstelle der bisher verwendeten DDR3 SDRAM-Speicher im Eco 4K UHD zum Einsatz. Die Speichergröße bleibt mit einem Gigabyte gleich. Auch sonst bleibt die Ausstattung der knapp 100 Euro günstigen Box gleich. Ein DVB-S2-Tuner, zwei WLAN-Emfangseinheiten und drei USB-Schnittstellen (davon eine USB 3.0) zeichnen das mit Enigma2 ausgestattete Gerät aus.

Ganz neu im Portfolio ist der große Bruder des Eco 4K UHD, der Combo 4K UHD. Der Vorteil gegenüber dem Eco liegt beim Tuner, denn zusätzlich zur Satellitenempfangseinheit trumpft der Combo 4K UHD mit einem zusätzlichen Kombimodul zum Empfang von terrestrischen und Kabelsignalen auf. Damit ist der Nutzer des Combo-Receivers, der ab 109 Euro angeboten wird, deutlich flexibler bei der Auswahl des Empfangsweges. Die grundlegenden Ausstattungsmerkmale des Anadol Combo 4K UHD sind mit dem Eco aber identisch. Auch im COMBO Empfänger arbeitet ein 15.000 DMIPS (4x 1.600 MHz) starker ARM Quad Core Prozessor.

Auch die zweite von Efe Multimedia vertriebene Marke AX hat ein neues UHD-Empfangsgerät im Portfolio. Die ebenfalls in der Preisklasse unter 100 Euro platzierte 4K Box HD60 basiert auch auf der beliebten Enigma2-Plattform und ist für den Empfang von Satellitensignalen geeignet. Der integrierte Tuner verarbeitet bei dem Gerät sogar den neuen DVB-S2x-Standard und beherrscht – wie die Geräte der Marke Anadol auch – den Blindscan. Darüber hinaus lassen sich mit dem HD60 auch Multistream-Signale empfangen. Ausgeliefert wird die Box mit der OpenATV-Software. Zu den weiteren Eigenschaften zählen der Quad-Core-Prozessor mit 15.000 DMIPS, eine Bild-in-Bild-Funktion in 4K, Transcoding in HEVC264 und HEVC265 sowie die HDR-Verarbeitung.