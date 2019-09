Neue Sender und Restart-Funktion bei Waipu.tv

Sederzuwachs bei Waipu.tv: Mit Watch4Crime nimmt die TV-Plattform einen weiteren Kanal in sein Angebot auf. Der Sender ist dabei lediglich die erste von mehreren Auftschaltungen. Außerdem wird künftig auch eine Restart-Funktion angeboten.



Insgesamt sind acht neue Kanäle für den Herbst in Vorbereitung. Den Auftakt macht der Kanal Wachtch4Crime mit Action- und Krimi-Serien. Watch4Crime ist werbefinanziert und in allen Waipu.tv-Paketen verfügbar.