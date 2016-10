Neue True-Crime-Serie bei A&E

Der Sender A&E bringt die Serie "The Killing Season" ins Programm. Das True-Crime-Format zeigt die Filmemacher Josh Zeman und Rachel Mills auf der Suche nach Serienkillern.



A&E zeigt die True-Crime-Serie "The Killing Season". Nach Angaben des Senders ist die Serie damit noch vor der US-Ausstrahlung im deutschen Fernsehen zu sehen. Filmemacher Joash Zeman und Rachel Mills versuchen in "The Killing Season" fünf aktive Serienkiller zu stellen. Außerdem wollen sie Missstände und Versäumnisse bei Justiz und Polizei aufdecken.