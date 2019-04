Neue Vox-Sendungen im Frühjahr: Familienbande und Mode-Designer

"Das Wichtigste im Leben" und "Guidos Masterclass" sind die neuen Serien bei Vox. In der einen hadert Jürgen Vogel mit seinem Nachwuchs, in der anderen haben junge Designer mit Strohhalmen und anderen Materialen zu kämpfen.



Was tun, wenn der jüngste Sohn nicht mehr spricht, die Teenagertochter zum ersten Mal verliebt ist und der Adoptivsohn anstatt Basketball zu spielen plötzlich Ballett tanzen will? In der neuen eigenproduzierten Vox-Familienserie "Das Wichtigste im Leben" versuchen Kurt und Sandra Fankhauser (gespielt von Jürgen Vogel und Bettina Lamprecht) so gut es geht ihren drei Kindern, aber auch sich selbst gerecht zu werden.