Neue deutsche Krimi-Serie ab Dezember bei Netflix

In der Vorweihnachtszeit wartet der Streaming-Anbieter mit einer wahren Flut an Serien-Neustarts auf – auch diverse Kino-Erfolge wie "Deadpool" ergänzen kurz vor Jahresende das Netflix-Programm.



Dunkle und kalte Tage im Advent laden besonders dazu ein, die Zeit bis zum Jahreswechsel mit ausgedehntem Flimmer-Eskapismus zu verbringen. So überrascht es kaum, dass die großen Streamingdienste Netflix und Prime im Dezember ihr Serienprogramm mit diversen Neustarts aus eigener Produktion aufrüsten – oder neue Staffeln bereits beliebter Formate nachlegen.