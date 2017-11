Neuer Free-TV-Sender auf Astra 19,2° Ost

Der Canal Córdoba Internacional startet auf Astra 19,2° Ost sein Free-TV Programm.



Ein neuer TV-Sender ist seit 31.Oktober über den Satellit Astra 19,2° Ost zu empfangen. Es handelt sich um den spanischsprachigen TV-Sender Canal Córdoba Internacional, der sich als islamischer Fernsehsender bezeichnet. Sitz des Senders ist Saudi-Arabien und er gehört zur Stiftung des Scheichs Abdulaziz al Fawzan.