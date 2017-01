Neuer Trailer für "Power Rangers"-Reboot veröffentlicht

Im März 2017 kehren die "Power Rangers" auf die Kinoleinwand zurück. Lionsgate und Saban haben hierfür nun den neuen offiziellen Trailer vorgestellt.



Die umstrittenen Superhelden aus den 90er Jahren sind wieder da. Lionsgate und Saban bringen die "Power Rangers" erneut ins Kino. Für den Reboot wurden Dacre Montgomery, Naomi Scott, RJ Cyler, Becky G und Ludi Lin als Rangers verpflichtet, während "Breaking Bad"-Star Bryan Cranston die Rolle ihres Mentors Zordon übernimmt und Bill Hader im Original den Roboter Alpha 5 spricht. Die böse Weltraumhexe Rita Repulsa gibt im Reboot von Regisseur Dean Israelite Darstellerin Elizabeth Banks.