Neuer Trailer zeigt, was mit Spaceys Figur passieren wird

Nach den Missbrauchsvorwürfen gegen Kevin Spacey hatte Netflix bekannt gegeben, dass die Figur Frank Underwood aus der Serie heraus geschrieben wird. Nun wird in einem Trailer geklärt, wie dies geschieht.



Nun gibt es einen Trailer zur sechsten und damit letzten Staffel, mit der die Serie im November ohne ihren Hauptdarsteller zurückkehren wird. Im Trailer wird das Ende des von Spacey verkörperten, skrupellosen Politikers Frank Underwood thematisiert.



Und Spoileralarm! Er stirbt.