Neuer frei empfangbarer HD-Sender auf dem Weg

Die Sendervielfalt, die die deutsche TV-Landschaft dem Fernsehzuschauer bietet, ist riesig, wird in Kürze jedoch weiter anwachsen. Die Medienwächter erteilten einem frei empfangbaren TV-Sender in HD-Qualität nun grünes Licht.



Deutschlands TV-Landschaft wird weiter an Vielfalt zunehmen, so wird sie demnächst um einen weiteren hochauflösenden Fernsehsender bereichert. Die Hessischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (LPR Hessen) erteilte auf ihrer jüngsten Sitzung einem entsprechenden Antrag grünes Licht, wie die Medienwächter am Dienstag mitteilten.