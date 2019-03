Neues ARD Radiofeature über die "Dreckschleuder Deutschland"

"Ein Feature über die Gefährdung unserer Lebensgrundlagen" soll das neuste ARD Radiofeature sein. In sieben Wort- und Kulturwellen der ARD ist die Produktion zur "Dreckschleuder Deutschland" zu hören.



Greta Thunberg hat es geschafft, Klimaschutz noch präsenter zu machen. Sie ist nur ein Grund, warum das Thema auch im neuen ARD Radiofeature aufgegriffen wird. Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) kündigt die Produktion unter dem Titel "Dreckschleuder Deutschland – Ein Feature über die Gefährdung unserer Lebensgrundlagen" in einer Medienmitteilung an.