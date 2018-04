Neues Facebook-Update will Fake News noch besser bekämpfen

Facebook hat in seinem Newsroom angekündigt, ein Update des News Feed zur Bekämpfung von Fakenews herauszubringen. Bereits Ende des Jahres hat das Unternehmen in den USA Tests durchgeführt, die den Nutzern Hintergrundinformationen über Verlage und Artikel gegeben haben, die sie im News Feed sehen.



Nun soll diese Funktion für alle Nutzer in den USA bereitgestellt und zusätzliche Funktionen hinzugefügt werden. Mit dem Update werden mehr Hintergrundinformationen bereitgestellt, damit die User selbst entscheiden können, was sie lesen, wem sie vertrauen und was sie teilen.