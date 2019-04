Nicht nur Sky: Hier gibt es die finale Staffel "Game of Thrones"

Nachdem Fans zwei Jahre auf neue Folgen warten mussten, entlöste sie Sky gestern Morgen mit dem Start der finalen Staffel. Einen Tag später stellen auch Anbieter wie Amazon Prime Video und Google Play die erste neue Episode "Game of Thrones" zur Verfügung.



Die Fantasy-Saga "Game of Thrones" ist am Montagmorgen in Deutschland bei Sky in die achte Staffel gestartet. Fans konnten verfolgen, wie mehrere Figuren in die fiktive Stadt Winterfell zurückkehren und ihr Wiedersehen feiern. Jetzt ist die 55-minütigen Auftaktfolge des Serienepos auch bei anderen Anbietern zu sehen.