Nicht vergessen: Eurojackpot-Zahlen kontrollieren!

Obwohl der Eurojackpot im Vergleich zu anderen Lotteriespielen noch sehr jung ist, erfreut er sich mittlerweile immer größerer Beliebtheit. Grund hierzu sind die schwindelnden Jackpot Gewinne in Höhe von bis zu 90 Millionen Euro, die für das ersehnte Traumleben durchaus ausreichend sein sollten.



Seit der Gründung 2012 gab es auch in Deutschland schon viele Gewinner für den beliebten Jackpot, weshalb man auf jeden Fall die Gewinnzahlen nach jeder Ziehung überprüfen sollte. Anscheinend haben die deutschen Spieler das meiste Glück, denn laut der Länderstatistik vom Eurojackpot führen sie mit Abstand das Ranking der Eurojackpot Gewinner an, gefolgt von Finnland und Dänemark. Statistiken sind natürlich nicht nur für das Ranking der teilnehmenden Länder wichtig, sondern liefern auch eine hervorragende Auskunft über die beliebtesten Zahlenkombinationen, sowie auch über die Gesamtsumme, was die eigenen gezogenen Lieblingsnummern angeht. Statistiken können zu großen Gewinnen verhelfen, weshalb sich ein Blick darauf unbedingt lohnen sollte. Beim Eurojackpot spielen nicht nur die richtigen 5 Hauptzahlen eine wichtige Rolle, sondern auch die 10 Eurozahlen, von denen nur 2 Treffer benötigt werden, damit 250.000 Euro Gewinn in mindestens 10 Millionen Euro verwandelt werden und im Idealfall sogar 90 Millionen Euro ausmachen. Die Zahl 1 als Beispiel wurde in diesem Jahr bereits 10 mal gezogen und die Nummer 4 und 7 bis jetzt 13 mal. Anhand dieser Statistiken lassen sich interessante Strategien ausarbeiten, da sich die Nummern in der Regel nicht in jeder Ziehung wiederholen.



Wer in Lotto-Annahmestellen spielt, muss unbedingt die neuen Eurojackpot Zahlen kontrollieren, damit die Gewinne beansprucht werden können. Die Gültigkeit der Scheine liegt je nach teilnehmendem Land bei mindestens 30 Tagen (Spanien, Lettland, Slowakei), bis zu 1 Jahr, wie im Fall von Finnland, Island oder Niederlande als Beispiel. Häufig ist die Frist in anderen Ländern aber auch von den Gewinnsummen abhängig, da für größere Beträge in der Regel ein längerer Zeitraum vorgesehen ist. In Deutschland beträgt der Zeitraum zur Geltendmachung der Gewinne 13 Wochen.



Wo kann man die Eurojackpot Zahlen überprüfen?

Da die Ziehung jeden Freitag in Helsinki stattfindet, wird sie zumindest im deutschen Raum nicht live übertragen. Allerdings werden die gezogenen Gewinnzahlen und die Quoten kurz danach veröffentlicht. Wer keine Zeit verlieren will, sollte deshalb die Eurojackpot richtigen Zahlen sofort prüfen, was über das Internet auf der Eurojackpot Webseite oder auch bei anderen Anbietern möglich ist. Bei diesem europäischen Glücksspiel sind nicht nur der Jackpot der Gewinnklasse 1 (5 + 2 Treffer) sehr attraktiv, sondern auch die nachfolgenden Range, bei dem die Gewinnsummen ebenfalls noch sehr hoch sein können. Bei der Ziehung am 22.06.2018 als Beispiel konnten sich insgesamt 1.638.435 Spieler einen Gesamtgewinn von 42.173.126,30 Euro aufteilen. Die zweite Gewinnklasse (5 + 1) mit einem Betrag von 2.173.407,10 Euro wurde von 11 Spielern erreicht, der dritte Rang von 20 Gewinnern. Auch wenn man nur 2 Hauptzahlen und eine Eurozahl richtig wählt, kann man zumindest seinen Spieltipp retten, was bei über 1.083 Spielern an diesem Tag der Fall war. Schon dieser Faktor alleine ist für viele Menschen ausreichend, ihr Glück mit dem Eurojackpot herauszufordern, denn das die Deutschen anscheinend das Glück auf ihrer Seite gebucht haben, ist an den letzten glücklichen Gewinnern mehr als ersichtlich.