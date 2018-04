Nico Hofmann will Nibelungensage verfilmen

Der Produzent Nico Hofmann möchte sich gern an die filmische Umsetzung der Nibelungen-Sage machen und führt hierzu bereits Gespräche. Das Interesse an dem Legenden-Stoff kommt nicht von ungefähr.



Der Produzent, Regisseur und nicht zuletzt Intendant der Wormser Nibelungen-Festspiele Nico Hofmann (58) plant einem Bericht zufolge in den kommenden Jahren eine Verfilmung der Nibelungensage. "Ich bin in der Tat mit großen amerikanischen Filmagenten im Gespräch, darunter Bob Bookman", sagte Hofmann dem "Mannheimer Morgen" (Donnerstagausgabe).