Nintendo macht im Dezember auch "Super Mario" mobil

Für iPhone und iPad steht in Kürze der nächste Mobile-Gaming-Hit zur Verfügung. Mit "Super Mario Run" lockt Nintendo mit einem wahren Jump&Run-Klassiker.



Selbst wer die "Super Mario"-Spiele selbst noch nie gespielt hat, kennt den Kulthelden der Jump&Run-Szene. An diesem Charakter führt kein Weg vorbei. Nun können alt eingeschworene Fans und Jump&Run-Neulinge auch beim Mobile Gaming mit "Super Mario" über tückische Hindernisse hüpfen.