Nitro sendet zu Weihnachten in Schwarz-weiß

An Heiligabend zeigt der RTL-Spartensender nur Schwarzweiß-Klassiker aus den dreißiger bis siebziger Jahren – um das Vintage-Gefühl abzurunden, wird selbst die Werbung monochrom ausgestrahlt.



Wenn Basil Rathbone sich als Sherlock Holmes ins tiefste Moor begibt, um dem Familienfluch der Baskervilles auf den Grund zu gehen, ist trotz der fehlenden Farbsättigung Spannung garantiert. Nitro zeigt an Heiligabend einen ganzen Tag lang das Beste der Jahre vor Technicolor und Co.