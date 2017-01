"Nordlichter": Mystery im NDR

Auf drei neue Filme im Mystery-Genre setzt das NDR-Fernsehen. Dazu wurden nun die Dreharbeiten für den ersten "Nordlicht"-Film "Goth" aufgenommen.



"Goth" heißt der erste von drei Filmen der Reihe "Nordlichter". Die Nachwuchsreihe des NDR Fernsehen ist im Mystery-Genre angesiedelt und wird im Rahmen des Nachwuchsprogramms des NDR und in Zusammenarbeit mit der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein (FFHSH) und der nordmedia - Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen umgesetzt.