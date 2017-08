Nordwestradio geht – Bremen Zwei kommt

Schon in wenigen Tagen wird sich Nordwestradio als Bremen Zwei neu formieren. Ein halbes Jahr wurde an dem neuen Senderkonzept gearbeitet.



Nordwestradio wird zu Bremen Zwei und startet damit am 12. August nicht nur unter neuem Namen. Auch das Senderkonzept wurde gründlich überarbeitet. So wird Bremen Zwei das neugierige, inspirierende und anspruchsvolle Programm von Radio Bremen sein. Grundlegend wurde das Abend- und Wochenendprogramm erneuert, das Musikformat erfrischt und der Kern der Marke neu formuliert.