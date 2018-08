Nur 15 Prozent nutzen Sprachassistenten

Fast jeder kennt Alexa, den Google Assistant und Siri. Wie eine Studie herausgefunden hat, sind es sogar 90 Prozent der Deutschen. Die Nutzungsquote der Sprachassistenten sieht jedoch ganz anders aus.



Eine aktuelle Studie der GfK SE hat herausgefunden: Sprachassistenten sind lange nicht mehr unbekannt. Demnach kennen 91 Prozent der Befragten Alexa, 79 Prozent Siri und 76 Prozent den Google Assistant. In der Nutzung spiegeln sich diese Zahlen jedoch nicht wider.