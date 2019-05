Österreich: Aus UPC und T-Online wird Magenta T

Die Angebote von UPC und T-Mobile heißen ab sofort Magenta Telekom. Damit ist der Übernahmeprozess abgeschlossen.



Die nach der hellpurpurnen Farbe benannte Marke ist nun auch in Österreich Dachbegriff für die Telekom-Angebote. Knapp ein Jahr nach der Übernahme von UPC verschwindet damit nun auch der Markenname. Wie "Der Standard" berichtet ließ sich die Telekom die Umstellung rund 20 Millionen kosten.