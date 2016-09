ORF: Vorbereitungen für die kartenlose Verschlüsselung?

Bisher setzt der ORF bei seiner Verschlüsselung über Satellit auf Smardcards. Doch scheint Österreichs öffentlich-rechtliche Fernsehanstalt eine kartenlose Verschlüsselung weiter voranzutreiben.



Bisher brauchen die Österreicher eine Smardcard, um per Satellit auf ihre wichtigste Fernsehprogramme zuzugreifen. Doch langfristig will der ORF ein neues Verschlüsselungssystem auf den Weg bringen, dabei verdichten sich nun die Hinweise, dass ein kartenloses Verschlüsselungssystem, das schon beim österreichischen DVB-T2 (SimpliTV) eingesetzt wird, für die österreichischen Fernsehzuschauer kommen wird, das ihnen den Zugriff auf die TV-Sender ermöglichen soll.