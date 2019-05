ORF distanziert sich noch in Sendung von Böhmermann-Aussagen

Obwohl der ORF Jan Böhmermann zum "Kulturmontag"-Interview einlädt, distanziert sich der Sender noch im laufenden Programm von den provokanten Äußerungen des deutschen TV-Manns.



Jan Böhmermann ist bekannt für seine angriffslustigen Bemerkungen zum politischen Geschehen. Das weiß man auch beim ORF, wo man den Entertainer zum "Kulturmontag"-Interview eingeladen hat. Wie unter anderem "turi2.de" berichtet, hat der Sender jedoch direkt im Anschluss von dessen Äußerungen in der Sendung Abstand genommen.