Oliver Kahn zum besten TV-Sportexperten gekürt

Eine Jury aus deutschen Spitzenathleten und -athletinnen hat am Freitag die besten Sportjounalisten ausgezeichnet. In der Kategorie bester Sportexperte ging der Preis geht zum dritten Mal an Oliver Kahn.



Für einen Torwart-Titan wahrscheinlich nichts besonderes, beim Sportjournalistenpreis jedoch nur noch mit Jürgen Klopp vergleichbar: Oliver Kahn ist nach 2015 und 2017 erneut als "Bester Experte" ausgezeichnet worden. Meldungen zu diesem Thema

ARD lässt sich Zeit mit Suche nach Hitzlsperger-Nachfolger

ARD: Aus für Fußball-Experte Hitzlsperger

ARD: Zukunft von Fußball-Experte Hitzlsperger offen

Der Preis wird alle zwei Jahre in elf Kategorien an die besten Sportberichterstatter und -publikationen verliehen.



Andere Preisträger des Abends sind beispielsweise Matthias Opdenhövel (ARD), der sich als "Bester Sportmoderator" immerhin schon zum zweiten Mal durchgesetzt hat Frank Buschmann (Sky) gewann die Kategorie "Bester Sportkommentator".



Als "Beste Sportsendung" wurde die easyCredit Basketball Bundesliga ausgewählt und den Ehrenpreis erhielt der langjährige ARD-Sportmoderator und -kommentator Gerd Rubenbauer.

Kommentare im DIGITAL FERNSEHEN Forum: