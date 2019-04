Pay-Sender A+E wird eingestellt - Factual-Crime-Sender startet

A+E geht. CI kommt. Der 2014 gestartete Pay-TV-Sender "Art und Entertainment" wird umgebaut. Statt dessen laufen internationale und nationale Kriminalfälle auf dem neuen "Crime and Investigation"-Sender.



A&E wird zum 29. Juni in Crime + Investigation (CI) umbenannt. Ab dann laufen auf allen großen Pay-TV-Plattformen reale Kriminalfälle. Crime+Investigation wird als linearer Sender und eine große Programmauswahl via VoD in Deutschland, Österreich und in Schweiz empfangbar sein.