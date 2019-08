Personalisierte Werbung: ProSiebenSat.1 & RTL machen's zusammen

Das Kartellamt erlaubt dem Joint Venture "d-force" von ProSiebenSat.1 und der Mediengruppe RTL Deutschland das Buchen von auf den TV-Konsumenten zugeschnittener Werbung.



Grünes Licht für "d-force" ist ein Joint Venture von ProSiebenSat.1 und der Mediengruppe RTL Deutschland. Das Bundeskartellamt hat das entsprechende Vorhaben am Montag, 5. August 2019, genehmigt. Künftig erreichen Werbekunden ihre Zielgruppen im Bereich Addressable TV und Onlinevideo deutlich einfacher: Über eine automatisierte Buchungsplattform von ProSiebenSat.1 und der Mediengruppe RTL Deutschland.