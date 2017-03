Piloten in Serie: Neue Fiction für RTL

Fünf neue Serien bestellt der Sender RTL in diesem Frühjahr. Die Piloten konnten sich im vergangenen Jahr vor den Verantwortlichen beweisen.



RTL ist nicht länger auf der Suche nach neuen Serien für sein Programm. Nachdem im vergangenen Jahr sechs Pilotfilme vorgestellt wurden, schickt der Sender nun fünf dieser sechs Projekte in Serie und baut damit seine Fiction-Offensive aus. Zu den neuen Serien gehören die Crime-Serie "Bad Cop", die Legal-Serien "Jenny" und "Plötzlich Anwalt", die Medical-Serie "Lifelines" und die Dramedy "Sankt Maik". Jede Serie erhält fürs Erste eine Staffel mit jeweils 10 Episoden.