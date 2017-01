Planet: Dokus für die ganze Familie

Der Dokumentationssender Planet weitet seine Zielgruppe aus und will sich künftig auch als Familiensender etablieren, in dem er ein Kinderangebot ins Programm nimmt.



Der vom Medienunternehmen High View betriebene Dokumentationssender Planet räumt den Sonntagabend künftig den Familien ein. Dokumentationen, die sich für Kinder ab sechs Jahren, deren Eltern, Großeltern und Familien eignen, werden ab dem 5. März jeden Sonntag von 18.40 bis 20.15 Uhr ausgestrahlt. Im Programm wird diese Sparte als "Family" kenntlich gemacht.