Pokal-Auslosung in Sonntags-Sportschau: Knaak ersetzt Neureuther

Die zweite Runde im DFB-Pokal ist absolviert und wieder einmal gab es die eine odere andere Überraschung. Bei der Auslosung des Achtelfinals sind drei unterklassige Teams dabei. Gezeigt wird sie live in der "Sportschau" am Sonntag.



Turid Knaak ersetzt dabei Felix Neureuther: Die Fußball-Nationalspielerin lost am Sonntag das Achtelfinale des DFB-Pokals in der ARD aus. Der ursprünglich vorgesehene Ex-Skifahrer Neureuther, der für das Erste als TV-Experte arbeitet, fällt nach Angaben des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) vom Mittwoch wegen einer Erkrankung aus.