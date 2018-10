"Politiker Undercover": Neue Sozialdoku mit Abgeordneten

Prominente Volksvertreter in geheimer Mission: Das ist das Konzept eines französischen Fernsehformats, das bald auch in Deutschland unter dem Titel "Politiker Undercover" zu sehen sein soll.



Der Kölner TV-Produzent Wolfgang Link hat jetzt auf der Fernsehmesse MIPCOM in Cannes die Rechte erworben und steht bereits in Verhandlungen mit deutschen Sendern, wie er gegenüber der Deutschen Presse-Agentur berichtete.