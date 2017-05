"Polizeiruf 110": Ermittler schiebt "Nachtdienst" im Pflegeheim

Der neueste Fall des Münchener Kommissars von Meuffels beschäftigt sich mit einem aktuellen sozialen Thema: Dem personellen und finanziellen Notstand in Pflegeheimen. Dort schiebt der Ermittler "Nachtdienst" im neuen "Polizeiruf 110".

Claus Grübner (Ernst Jacobi) und Kommissar Hanns von Meuffels (Matthias Brandt). Bild: © BR/die film gmbh /Hendrik Heiden

Gute Pflege ist teuer. Wer sich das nicht leisten kann, hat oft das Nachsehen. Denn Fachkräfte in diesem Bereich sind knapp und haben entsprechend wenig Zeit für die alten, bettlägerigen Menschen. Der neue "Polizeiruf 110" an diesem Sonntag um 20 Uhr im Ersten nimmt sich nun dieses Themas an. In "Nachtdienst" ermittelt der Münchner Kommissar Hanns von Meuffels (Matthias Brandt) in einem Seniorenheim. Eine 80-jährige Bewohnerin will dort einen Mord beobachtet haben. Stimmt das wirklich oder handelt es sich nur um die fixe Idee einer dementen, alten Frau? Von Meuffels forscht nach und bekommt Einblicke in eine bedrückende Welt, in der Überarbeitung, Stress und psychische Belastung zum Alltag gehören.



Einen Toten gibt es wirklich. Es ist Herr Urban. Pfleger Tscharlie Meier (Florian Karlheim) ist am Tatort, als von Meuffels mitten in der Nacht auftaucht. Der alte Mann sei gestürzt und sei an den Folgen gestorben, erklärt der Pfleger. Doch der Kommissar lässt nicht locker. Zu merkwürdig kommt ihm alles vor. Misstrauisch streift er durch menschenleere Gänge und stellt schlimme Zustände fest. Ein Bewohner, der von Beruhigungsmitteln erzählt, die alle routinemäßig bekommen, "damit wir besser schlafen und keinen Ärger machen". Ein alter Mann, der röchelnd im Bett liegt und nicht mehr lange leben wird.