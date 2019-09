Prime und Joyn von ZAK als Rundfunk-Plattformen klassifiziert

Nun ist es amtlich: Die ZAK Streamingdienste Joyn und Prime Video als rundfunkrechtliche Plattformen klassifiziert.



Die Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK) hat die Streaming-Angebote Joyn und Prime Video als Plattformen nach dem Rundfunkstaatsvertrag eingeordnet. Beide Unternehmen haben ihre Angebote bei der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) angezeigt.