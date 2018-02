Privatradioverbände gegen Festschreibung der UKW-Abschaltung

Die Arbeitsgemeinschaft Privater Rundfunk (APR) und der Verband Privater Rundfunk und Telemedien e.V. (VPRT) möchten die UKW-Abschaltung im zurzeit ausgehandelten Koalitionsvertrag von CDU/CSU und der SPD nicht festschreiben lassen.



In den letzten Tagen waren entsprechende Absichten bekannt geworden. Mit der Abschaltung der UKW-Frequenzen wäre die Existenzgrundlage der Privatradios in Deutschland in Frage gestellt.