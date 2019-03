ProSieben Maxx steigt ins Fußballgeschäft ein

Morgen steigt für die deutsche U21-Nationalmannschaft das letzte Länderspiel vor der EM in Italien. Auf ProSieben Maxx feiert "ran" dann zeitgleich seine Rückkehr zum Fußball.



Für ProSieben Maxx beginnt morgen eine neue Zeitrechnung. Mit der Übertragung des U21-Spiels zwischen England und Deutschland beginnt die Zusammenarbeit mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB). Der Sender zeigt die Partie am Dienstag (26. März), ab 20.15 Uhr live. ProSieben und Tochtersender ProSieben Maxx werden ab Herbst 2019 dann auch die Qualifikationsspiele der deutschen U21-Nationalmannschaft auf dem Weg zu den Europameisterschaften 2021 und 2023 zeigen.