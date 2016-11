ProSieben gibt Teilnehmer für "Promi-Darts-WM 2017" bekannt

ProSieben hat sich schon so manch eine sportliche Party einfallen lassen. Dieses Mal ist es die "Promi-Darts-WM 2017". Nun hat ProSieben die ersten der acht Promis bekannt gegeben, die im Januar antreten werden.



Auch für die Zeit nach Stefan Raab versucht sich ProSieben an zahlreichen Sportevents. Nach Völkerball ist im kommenden Jahr der Kneipensport Darts an der Reihe. Wenn ProSieben am 7. Januar 2017 die "Promi-Darts-WM 2017" ausrichtet und live überträgt, dann eifern dabei acht Promis um den Titel. Und bekommen Unterstützung von den wahren Profis. Nun hat der Free-TV-Sender die ersten Promis bekannt gegeben, die zu diesem sportlichen Highlight antreten.